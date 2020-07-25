15.5 مليون إصابة بكورونا حول العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

تجاوز إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم 15.5مليون حالة حتى صباح اليوم "الجمعة."

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وبحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، بلغت الإصابات 15 مليونا و512 ألفا و282 حالة، حتى الساعة 0717 بتوقيت غرينتش اليوم.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 633 ألفا و425.