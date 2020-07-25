صلاح يتلقى صدمة في جائزة الأفضل بالبريمييرليغ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، تعرض لصدمة قوية بعد الإعلان عن نتيجة الاستفتاء الخاص بجائزة رابطة الكتاب لأفضل لاعب في الدوري لموسم 2019-2020.

وكان جوردان هندرسون قائد ليفربول، من حصد الجائزة التي سبق أن نالها صلاح في موسم 2017-2018.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن محمد صلاح لم يحصل على أي صوت في الاستفتاء هذا الموسم.

وأشارت إلى أن ترتيب الخماسي صاحب الأصوات الأعلى هو: هندرسون، كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، فيرجيل فان دايك وساديو ماني (ليفربول).

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وأوضحت أن ترتيب باقي اللاعبين الـ15 غير معروف، لكن الجميع حصل على صوت واحد على الأقل.

وتضم باقي القائمة: أرنولد وأليسون بيكر (ليفربول)، أرون وان بيساكا (مانشستر يونايتد)، سترلينغ وأغويرو (مانشستر سيتي)، آداما تراوري (وولفرهامبتون)، داني إنجز (ساوثهامبتون)، جاك جريليش (أستون فيلا)، جيمس ماديسون وجون إيفانز (ليستر).

يذكر أن صلاح نجح هذا الموسم في إحراز 19 هدفًا وتقديم 10 تمريرات حاسمة في 33 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.