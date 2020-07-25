غاريث بيل قد يرحل عن ريال مدريد لسبب وحيد!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن النجم الويلزي غاريث بيل قد يرحل عن صفوف فريقه ريال مدريد الإسباني لسبب وحيد.
ويرتبط غاريث بيل صاحب الـ31 عاما، بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2022، ويستهدف البقاء في سانتياغو برنابيو حتى نهاية عقده.
وبحسب موقع "le10sport" الفرنسي، فإنّ بيل، سيرحل عن ريال مدريد في حالة واحدة، وهي إيجاد عرض يحصل من خلاله على نفس راتبه في سانتياغو برنابيو.
ويتقاضى الدولي الويلزي، راتبًا من ريال مدريد يصل إلى 15 مليون يورو في الموسم، كأعلى راتب في الفريق بالتساوي مع البلجيكي إيدين هازارد.
ويسعى ريال مدريد للتخلص من راتب بيل، خاصة وأنه لا يشارك، وبعيد تمامًا عن حسابات مدربه الفرنسي زين الدين زيدان.
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