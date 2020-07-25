واشنطن ترشح مستشار ترامب لرئاسة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن مسؤول أميركي كبير مساء أمس، الجمعة، أنّ الولايات المتّحدة قرّرت ترشيح كريس ليدل، مستشار البيت الأبيض وحليف الرئيس دونالد ترامب، لتولّي منصب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وليدل الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والنيوزيلندية، هو مسؤول حكومي كبير يشغل حالياً منصب نائب كبير موظّفي البيت الأبيض ويتمتّع بخبرة دولية كبيرة.

والمرشّح الأميركي لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية تخرّج في جامعة أكسفورد، وكان مسؤولاً تنفيذياً كبيراً في العديد من الشركات، بينها مايكروسوفت و"جنرال موتورز."

وكان الأمين العام الحالي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المكسيكي، أنخيل غوريا، أعلن في أوائل تموز/ يوليو أنّه لن يترشّح لولاية رابعة.

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وتبدأ عملية اختيار الأمين العام الجديد في الأول من آب/ أغسطس.

وسينتخب أعضاء مجلس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الأمين العام المقبل لولاية مدّتها خمس سنوات تبدأ في حزيران/ يونيو 2021.

ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تتّخذ باريس مقراً وتضمّ دولاً متطوّرة بشكل رئيسي، دورها استشاري بالدرجة الأولى، لكنّها تمكّنت من تعزيز هذا الدور بانخراطها في ورشة تقنية للغاية في مجال مكافحة التهرّب الضريبي أو بإصدارها تقارير بات الخبراء يترقّبونها بفارغ الصبر، مثل تقييم النظم المدرسية (بيزا).