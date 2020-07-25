صحيفة: استطاعت الإمارات بجهود أبنائها أن تنطلق للفضاء في الطريق إلى المريخ

السبت 25 يوليه 2020

كتبت صحيفة إماراتية، " تكثف الإمارات جهودها لتحقيق طموحاتها، بالعلم والمعرفة، من أجل حاضر أفضل ومستقبل أخضر، لترسيخ التنمية المستدامة. وقد نجحت الدولة بمختلف مؤسساتها في ذلك، بالاستثمار في كوادرها البشرية وبالاعتماد على شبابها في التكنولوجيا المتطورة والطاقة النظيفة، وبمشاريعها الحضارية في شتى القطاعات".



وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم السبت" استطاعت الإمارات بجهود أبنائها أن تنطلق للفضاء في الطريق إلى المريخ، لخدمة البشرية ورفاهية الإنسانية، بينما مازال آخرون يصرون باستماتة على محاولات الإساءة بأصوات مهزوزة، للتشويش على منجزاتنا الوطنية.

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وقالت " لم تكتف الدولة بمنجزاتها التنموية والحضارية المهمة، التي حققتها على الرغم من كل التحديات، لكنها أيضا وقفت بثبات، كعهدها دائما، مع قوى الخير من أجل السلام والاستقرار، لتنعم شعوب المنطقة بالأمن والرخاء والرفاهية. ولم تدخر جهدا لحماية مقدرات الأمن القومي العربي، بسعيها المتواصل مع قوى الخير والاعتدال لصد كل المحاولات التي تبذلها قوى إقليمية لضرب قواعد الاستقرار من خلال استغلال بعض الثغرات.

واختتمت " الاتحاد " افتتاحيتها بالقول " كل منجزاتها التي حظيت بالتقدير في مختلف المحافل الدولية، تعرضت لحملات مسعورة تمولها قوى معروفة، يعلم الكل أنها محض افتراء وكذب وتشويه. وكل ذلك لن يثني عزيمتنا وثباتنا في مواصلة مسيرة التنمية الحضارية، لأننا دائما نتطلع للمستقبل بثقة وتفاؤل " .