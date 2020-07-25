طيران الإمارات الأولى عالمياً في منح حماية من كورونا

السبت 25 يوليه 2020

قال الدكتور سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، عضو مجلس إدارة لجنة السفر الأوروبية والاتحاد الألماني للسياحة، إن إطلاق «طيران الإمارات» مبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، لتغطية مجانية لمسافريها تشمل تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد-19) عند سفرهم على رحلات الناقلة من وإلى دولة الإمارات وحول العالم.



وأضاف البطوطي وفقا لــــ «البيان الاقتصادي»، إن «طيران الإمارات» بهذا الإجراء احتلت الصدارة بين شركات الطيران حول العالم باعتبارها الأولى في منح ركابها حماية شاملة وطمأنينة عند شراء تذكرة من دون أي تكاليف إضافية، وهو ما سيعزز الثقة بالسفر الدولي في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها العالم بسبب جائحة «كورونا».

مبادرة إنسانية

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وأشار المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، إلى أن هذا المبادرة إنسانية في المقام الأول لتخفيف الأعباء على كاهل المسافرين في الوقت الراهن، وهو ما يعطي «طيران الإمارات» خصوصاً وإمارة دبي عموماً الثقة والتقدير من قطاع السفر والطيران محلياً وإقليمياً وعالمياً.

ولفت الدكتور سعيد البطوطي أن المبادرة ستتيح لمتعاملي الشركة السفر خلال فترة الصيف بثقة تامة، مع إمكانية المطالبة باسترداد نفقاتهم الطبية حتى 150 ألف يورو وتكاليف الحجر الصحي بمبلغ 100 يورو يومياً لمدة 14 يوماً، في حال تم تشخيصهم بالفيروس أثناء سفرهم، حيث تسري هذه التغطية على الفور لجميع العملاء، الذين يسافرون على رحلات الناقلة حتى 31 أكتوبر 2020.

وذكر أن المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا لا تزال تثير مخاوف المسافرين رغم فتح الأجواء وتخفيف القيود حول العالم، لكن مع توفير طيران الإمارات لهذه المبادرة ستتعزز ثقة المسافرين في حال حدوث أي تطورات مفاجئة خلال الرحلة، متوقعاً أن تسهم المبادرة في زيادة نشاط قطاع السفر والطيران الذي بدأ بالفعل يشهد تحسناً تدريجياً مع فتح الأجواء من جديد.

وبتوجيهات محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،، أطلقت «طيران الإمارات» أول أمس مبادرة رائدة، من شأنها تعزيز الثقة بالسفر الدولي، حيث تتضمن تغطية مجانية لمسافريها، تشمل تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة بـ «كوفيد 19» عند سفرهم على رحلات الناقلة من وإلى دولة الإمارات وحول العالم.