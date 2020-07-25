شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية في الدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

السبت 25 يوليه 2020 استهدفت مليشيات الحوثي، القرى السكنية ومزارع المواطنين في مديرية الدريهمي بالأسلحة المتوسطة.

وقالت مصادر محلية في الدريهمي إن مليشيات الحوثي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة على القرى السكنية ومزارع المواطنين شمال وشرق المديرية بشكل همجي. Advertisements وأضافت المصادر أن استهداف مليشيات الحوثي أدى إلى نشر حالة من الذعر والهلع في اوساط المدنيين. وتواصل المليشيات الحوثية الموالية لإيران سلسلة خروقاتها للهدنة الاممية بمحافظة الحديدة بحق المدنيين العُزل لاسيما النساء والاطفال في ظل الصمت الأممي تجاه تلك الخروقات.

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