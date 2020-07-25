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شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسي يمني يعلق على تصريح وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي حول النخبة الحضرمية والان مع التفاصيل
السبت 25 يوليه 2020
علق المحلل السياسي فضل القطيبي على تصريح وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي حول النخبة الحضرمية .
وقال القطيبي في تصريحات إن تصريح وزير الخارجية حول النخبة الحضرمية تصريح غير مسؤول ولابد من المحاسبة.
وأضاف: فقد قام وزير خارجية مايسمى بالشرعية بعمل غير مقبول وهو ماصرح به بخصوص النخبة الحضرمية فقد استفز الشعب الجنوبي عامة وأبناء حضرموت خاصة بهذا التصريح، وتجاهل دور النخبة في تحرير ساحل حضرموت من الجماعات الارهابية .
وأشار أن هذا الكلام يعد كلام غير مقبول ولابد من محاسبة هذا الوزير وإبعاده من منصبه، فهذا التصعيد والابتزاز والتهديد واستهداف الشرعية لشركائها تتنامى بشكل تصاعدي، وكأن الشرعية تستغني عن شركائها.
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