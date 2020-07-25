مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية في الجبلية جنوب الحديدة

السبت 25 يوليه 2020

فتحت مليشيات الحوثي – ذارع إيران في اليمن –، نيران أسلحتها الثقيلة والرشاشة على القرى السكنية الآهله بالسكان ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة.



Advertisements

وذكرت مصادر محلية، أن المليشيات قصفت بقذائف BMB على القرى السكنية الآهلة بالسكان ،كما فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 14,5 ومعدل البيكا صوب مزارع المواطنين في المنطقة بشكل مكثف.

وأوضحت المصادر أن الإستهداف الحوثي خلقت حالة من الخوف والهلع في صفوف المدنيين لاسيما النساء والأطفال القاطنين في منازلهم.

وتستمر مليشيات الحوثي بإختراق الهدنة الأممية بشكل يومي في مختلف مناطق الحديدة دون مراعاة للوضع الإنساني، وفي ظل الصمت الدولي وتخاذل الأمم المتحدة.