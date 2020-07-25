دفاع مدني أبوظبي: فحص منظّم أسطوانات الغاز وصيانته لتجنّب الحرائق

السبت 25 يوليه 2020

أكد العقيد مهندس محمد سالم حبوش، مدير إدارة الحماية المدنية والسلامة، بالإدارة العامة للدفاع المدني أبوظبي، أن معظم المواد المستخدمة في الديكورات الداخلية للمنازل وفي المطابخ والأثاث سريعة الاشتعال، مشيراً إلى ضرورة فحص منظم أسطوانة الغاز وإجراء الصيانة اللازمة له لتجنب اشتعال الحرائق، بالإضافة الى استبدال الأنبوب المطاطي لتجنب تشققه، ووضع الأسطوانة بعيداً عن مصادر الحرارة واللهب والأسلاك الكهربائية.



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وقال وفقا لـ «البيان»: من الضروري أن تحرص الأسر على تأمين شروط الوقاية والسلامة في المنازل، مشيراً إلى أن تأمين السلامة في المطبخ تتطلب سلامة أنظمة الغاز، والحذر من إيقاد أي مصدر للقدح أو اللهب كالمأخذ الكهربائي أو الولاعة أو الشمعة، في حالة تسرب الغاز في المطبخ، كذلك تنظيف مروحة تفريغ الهواء من الزيوت لأنها أحد أهم مصادر الحريق عند ارتفاع درجة حرارتها، ووضع مطفأة حريق في مدخل المطبخ، إضافة إلى تعلم مهارات التعامل مع حالات اشتعال القدور والمقلاة، وإبعاد الأطفال عن المطبخ خلال إشعال المواقد. وأوضح حبوش أن هناك جملة من الإجراءات يجب تنفيذها لتفادي الحرائق الناجمة عن التماس الكهربائي، وأهمها صيانة الشبكة الكهربائية واستبدال الأسلاك المهترئة، وصيانة الأجهزة الكهربائية من قبل فنيين متخصصين، وتجنب وضع أكثر من جهاز كهربائي على مأخذ كهربائي واحد، وتجنب وضع المواد القابلة للاشتعال قرب المصابيح، والحذر من وضع الأسلاك أو الأجهزة الكهربائية في المناطق الرطبة أو المبللة.

وأضاف أن الإدارة العامة للدفاع المدني أبوظبي أطلقت خطة التوعية لعام 2020 لتعزيز جهود الوقاية والسلامة العامة بشأن مواجهة المخاطر والتحديات، ونشر الوعي الوقائي بين أفراد المجتمع تجاه الإجراءات التي يتعين عليهم القيام بها حفاظاً على سلامتهم وللتأكيد على الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة التي حددها الدفاع المدني.