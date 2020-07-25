التربية النيابية ترجح اعتماد التعليم الالكتروني العام الدراسي المقبل في هذه الحالة

وقال مقرر اللجنة طعمة اللهيبي في حديث لصحيفة "الصباح" الحكومية، إن "أسباب تأجيل امتحانات السادس الإعدادي إلى الأول من أيلول، تأتي بسبب الطقس المرهق في الصيف لكثير من المحافظات، إضافة إلى المخاوف من تفشي وباء كورونا"، مضيفاً أن "العراق يجب أن يتعايش مع وباء كورونا؛ مع الأخذ بالاجراءات الوقائية، لأنه من غير الممكن اتخاذ قرار بعبور مرحلة مفصلية كالسادس الإعدادي".



وبخصوص العام الدراسي المقبل، ذكر اللهيبي أن "التحضيرات جارية لبداية العام الدراسي المقبل، ولكن يبقى الظرف الراهن هو الفاصل، وأن مسألة الدوام للعام المقبل يحدده فايروس كورونا والظرف الصحي، لأنه من غير الممكن البدء بالعام الدراسي وهناك خطر على الطلبة"، مرجحاً أنه "في حال استمرار الفايروس، فلن تكون أمام الوزارة إلا المنصات الالكترونية والدراسة عن بعد".

