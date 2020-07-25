سجّلت الولايات المتحدة، الجمعة، لليوم الثاني على التوالي، أكثر من 70 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، بحسب بيانات نشرتها جامعة "جونز هوبكنز".
وأظهرت البيانات أن إجمالي الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى 4.1 مليون إصابة، بينها حوالى 73800 إصابة سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية (مقابل 76500 في اليوم السابق).
كذلك سجلت الولايات المتحدة، يوم الجمعة أكثر من 1000 حالة وفاة بسبب مرض كوفيد 19، لليوم الرابع على التوالي.
كانت هذه تفاصيل خبر أميركا تسجل أكثر من 1000 وفاة جديدة بكورونا لليوم الرابع توالياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.