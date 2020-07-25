أميركا تسجل أكثر من 1000 وفاة جديدة بكورونا لليوم الرابع توالياً

وأظهرت البيانات أن إجمالي الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى 4.1 مليون إصابة، بينها حوالى 73800 إصابة سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية (مقابل 76500 في اليوم السابق).

كذلك سجلت الولايات المتحدة، يوم الجمعة أكثر من 1000 حالة وفاة بسبب مرض كوفيد 19، لليوم الرابع على التوالي.