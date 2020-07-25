التحالف الدولي يسلم القوات الأمنية موقعه ضمن قاعدة بسماية

سلّمت قوات التحالف الدولي، اليوم السبت، موقعها ضمن قاعدة بسماية جنوب بغداد إلى القوات الأمنية.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية، أن "التحالف الدولي يسلم موقعه ضمن قاعدة بسماية إلى القوات الأمنية العراقية". وكان التحالف الدولي سلّم، خلال الفترة الماضية، قاعدة القيارة الجوية في نينوى وقاعدة كي وان العسكرية في كركوك، ومقره في نينوى إلى القوات العراقية.



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