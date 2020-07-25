'الإلهة الأم'.. إيطاليا تسلم العراق قطعة أثرية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، السبت، أن إيطاليا سلمت العراق تمثال "الإلهة الأم" الذي يعود تأريخه إلى عصور ما قبل التأريخ بحوالي 5000 عام. وقال الصحاف، إن "سفارة جمهورية العراق في روما تتسلم تمثال (الإلهة الأم) من الحكومة الإيطالية بمراسم رسمية جرت في وزارة الممتلكات والأنشطة الثقافية الإيطالية بحضور سفيرة العراق في روما صفية السهيل، ووزير الثقافة الإيطالي فرانتشيسكيني".



وأضاف الصحاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "تمثال (الإلهة الأم) هو قطعة أثرية عراقية يعود تاريخها إلى العصور ما قبل التاريخ بحوالى (٥٠٠٠ عام ق.م)، وترمز إلى الأمومة والخصوبة".



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