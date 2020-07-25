بيان من الرافدين يتعلق بإيداع الأموال في المصرف

دعا مصرف الرافدين، السبت، المواطنين إلى إيداع أموالهم في المصرف والحصول على فوائد مالية ربحية لهم.
وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "إيداع أموال المواطنين في فروع المصارف وفتح الحسابات المصرفية لهم يقابله منح الفوائد المترتبة عليه".
وأضاف، أن "الكثير من المواطنين مايزالوا يكتنزون أموالهم في المنازل ومن دون جدوى وعليهم الاستفادة من تحريك هذه الأموال في القطاع المصرفي واستثمارها واستقطابها لتشغيلها في قطاعات أخرى".
وأضاف، أن "الكثير من المواطنين مايزالوا يكتنزون أموالهم في المنازل ومن دون جدوى وعليهم الاستفادة من تحريك هذه الأموال في القطاع المصرفي واستثمارها واستقطابها لتشغيلها في قطاعات أخرى".
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