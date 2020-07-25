ماكرون يكلف المؤرخ ستورا بمهمة حول "ذاكرة الاستعمار"

كلف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رسميا المؤرخ بنجامان ستورا مهمة تتعلق بـ"ذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر"، بهدف تعزيز "المصالحة بين الشعبين الفرنسي والجزائري"، حسب ما أعلن الإليزيه.



وأوضحت الرئاسة الفرنسيّة أن هذه المهمة التي ينتظر صدور نتائجها في نهاية العام "ستتيح إجراء عرض عادل ودقيق للتقدم المحرز في فرنسا في ما يتعلق بذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر، وكذلك للنظرة إلى هذه الرهانات على جانبَي البحر الأبيض المتوسّط".

وفي مقابلة مع راديو فرنسا الدولي الخميس الماضي، عشيّة تلقّيه رسالة التكليف، أصرّ ستورا على أنه "ليس ممثلاً للدولة الفرنسية"، وقال "لا يمكننا أبدا التوفيق بين الذاكرات بشكل نهائي. لكنّي أعتقد أنه يجب علينا أن نتحرّك نحو سلام نسبي للذاكرات من أجل مواجهة تحدّيات المستقبل على وجه الخصوص، حتى لا نبقى أسرى الماضي طوال الوقت، لأنّ الجزائر وفرنسا بحاجة إلى بعضهما بعضاً".

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وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أعلن الأسبوع الماضي أن حكومته أرسلت إلى باريس اسم المؤرخ الجزائري الذي انتدبته للعمل مع الجانب الفرنسي على الملفات المتعلقة بالذاكرة الوطنية واسترجاع الأرشيف الوطني.

وقال تبّون في لقاء مع مسؤولي عدد من وسائل الإعلام الجزائرية إنّ الخبير الذي اختير لهذه المهمة هو المستشار لدى رئاسة الجمهورية المكلف الأرشيف الوطني والذاكرة الوطنية عبد المجيد شيخي.

وكان تبون قال مؤخراً في مقابلة مع صحيفة "لوبينيون" اليومية الفرنسية إنّ المؤرّخَين الجزائري والفرنسي سيعملان سويّاً وتحت الوصاية المباشرة لرئيسي البلدين في سبيل الوصول إلى "الحقيقة".