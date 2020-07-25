شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرازيل تسجل 1156 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت وزارة الصحة في البرازيل الجمعة إن البلاد سجلت 1156 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية و55891 حالة إصابة جديدة بالفيروس.



وبذلك يرتفع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية إلى 85238 حالة بينما ارتفع عدد حالات الإصابة إلى مليونين و343366 حالة.

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