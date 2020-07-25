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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تسجل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم "السبت" تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .
وأوضحت لجنة الصحة الوطنية إن من بين الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها حتى منتصف ليل الجمعة، هناك خمسة إصابات وافدة من الخارج.
ولم يتم تسجيل أي وفيات جديدة مرتبطة بالمرض لتستقر حصيلة الوفيات في الصين عند 4634 وفاة.
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