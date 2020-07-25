شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مساعدات الإمارات الإنسانية تصل إلى أكثر من 89 دولة حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 أرسلت دولة الإمارات أكثر من 1132 طناً من المساعدات إلى أكثر من 89 دولة استفاد منها أكثر من مليون من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

Advertisements كما سيرت دولة الإمارات جسرا جويا بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي لنقل مستشفيات ميدانية إلى غانا وإثيوبيا، وذلك في إطار برنامج المساعدات الإنسانية الشامل الذي انتهجته الإمارات لدعم جهود العديد من الدول في مواجهة (كوفيد- 19) . وتبرعت الإمارات لمنظمة الصحة العالمية بمجموعات من أدوات اختبار الكشف عن مرض (كوفيد-19) بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي. كما عملت جاهدة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وشركائها من خلال المدينة العالمية للخدمات الإنسانية التي تضم أكبر مستودعات للإغاثة الإنسانية على إيصال الإمدادات الضرورية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

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