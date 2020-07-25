دولة الإمارات تقترب من حسم معركة فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

حققت الإمارات تقدماً ملحوظاً في احتواء فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، حيث وصلت حالات الشفاء إلى 51235 ما يعادل 88% من مجموع الحالات المسجلة وعددها 58249 حالة.

Advertisements

وتراجعت الحالات النشطة التي تتلقى العلاج إلى 7014 مصاباً، وهو أقل عدد إصابات تم تسجيله منذ 21 أبريل الماضي، الذي شهد 7755 حالة إصابة، فيما شهدت الأيام الماضية ارتفاعاً في حالات الشفاء، لتصل في بعض الأيام إلى ثلاثة أضعاف حالات الإصابة. ونتيجة للرعاية الصحية الفائقة سجلت الدولة صفر وفيات، خلال عدة أيام متفرقة، ما يؤكد نجاعة الإجراءات المتبعة.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية، أمس، عن شفاء 387 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وأجرت الوزارة أكثر من 46000 فحص جديد خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.