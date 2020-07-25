الجيش الليبي يوثق بمقطع مصور نقل المرتزقة إلى ليبيا.. ويعلّق: «العالم يتفرج وتركيا تتمدد».. والمرصد السوري يكشف عن آلاف المسلحين بينهم أطفال

أكد المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن تركيا تواصل نقل المرتزقة إلى ليبيا، ودعم الإرهاب في بلاده.

وشدد المسماري، في بيان مقتضب نشر عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، فجر اليوم السبت ونقلته قناة "العربية"، على استمرار أنقرة في نقل دفعات جديدة من المرتزقة السوريين إلى مدينة مصراتة غربي البلاد، في تحد صارخ للمطالب الدولية بالتهدئة ووقف إطلاق النار.

كما نشر فيديو من على متن إحدى طائرات شركة الافريقية الليبية، يظهر نقل دفعات جديدة من المرتزقة السوريين إلى مصراتة الليبية.

وأكد المسماري أن ما تقوم به أنقرة يمثل "خرقاً للقرارات العربية والدولية التي تمنع نقل المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا."

واتهم المتحدث باسم الجيش الليبي تركيا "بدعم الإرهاب والجريمة في ليبيا والعمل على تحقيق أحلامها في السيطرة على إقليم ليبيا الجغرافي وعلى مقدراتها وثرواتها"، لافتا إلى أن العالم يتفرج بينما تركيا تتمدد.

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يأتي هذا بعدما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت سابق، أن الحكومة التركية تواصل نقل مرتزقة الفصائل السورية الموالية لها نحو الأراضي الليبية، للمشاركة بالعمليات العسكرية إلى جانب فصائل الوفاق، وقد تزامنت عملية وصول دفعات جديدة خلال الأيام القليلة الفائتة، مع عودة دفعات أخرى نحو الأراضي السورية بعد انتهاء عقودهم هناك.

وقال المرصد، في أحدث إحصائية، إن أعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، ارتفع إلى نحو 16500 مرتزق من الجنسية السورية، من بينهم 350 طفلاً دون سن الـ18، في حين عاد نحو 5850 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية.

من جانبها، أعلنت لجنة العقوبات الأممية أن أنقرة أرسلت بين 7000 و15000 مقاتل سوري إلى ليبيا، مضيفة أن "الحكومة السورية المؤقتة في تركيا ساعدت بإرسال قوات إلى ليبيا".

واعتبرت اللجنة، في تقرير لها نشر أمس الجمعة، أن ليبيا تتحول لسوق كبير للأسلحة، بسبب خرق حظر التسلح.