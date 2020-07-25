شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"إسكان البرلمان" يطالب بحملات توعية لترشيد استهلاك المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، تدشين حملات توعية لترشيد استهلاك المياه، وعدم الإسراف فى الاستخدام، حتى يكون المواطن شريك أساسى فى عملية الترشيد لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها، والقضاء على بعض الظواهر القديمة المتعلقة برش الشوارع أو غسيل السيارات بالطرق البدائية مما ينتج عنه إسراف فى استخدام المياه، على أن يتم استغلال كافة وسائل الإعلام بمختلف أنواعها فى نشر التوعية.

ولفت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن ترشيد استهلاك المياه لابد أن يكون من دوافع المواطنين، وأن يكون كل شخص حريص على ذلك، وفيما يخص بعض الأجهزة فى الوحدات السكنية لابد من البحث عن تركيب قطع فى الأجهزة المنزلية المختلفة تكون شديدة الحفاظ على المياه، بالإضافة لتوعية المواطنين فى نفس الوقت.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الترشيد يعتمد على سلوك المواطنين وفى نفس الوقت التوسع فى تطوير منظومة الرى على مستوى الجمهورية، والاعتماد على الأساليب الحديثة للرى بالتنقيط أو الرش، وذلك لزيادة المساحة المزروعة وبالتالى خطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي إلى جانب توفير الاحتياجات اللازمة فى مختلف المحافظات.

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جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً، حضره الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل المشتركة.

وحول ضرورة ترشيد استهلاك المياه، أشار رئيس الوزراء إلى حجم التحديات التي تواجهنا في قطاع المياه، مؤكداً أن ذلك يفرض علينا ضرورة العمل على تحقيق وفر حقيقي في كميات المياه المستهلكة، وفى هذا الصدد تم التأكيد على أهمية استمرار تنسيق الجهود المبذولة من جانب الجهات المختلفة فى الدولة، سعياً لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.