عامل يقتل زميله طعنا في رأس البر

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:
أقدم عامل على قتل زميله، خلال تواجدهما بمنطقة شاليهات المعلمين في مدينة رأس البر، في الساعات الأولى من صباح السبت، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى المركزي في انتظار استصدار قرار النيابة العامة.
وتسببت مشادة كلامية بين عامل وزميله في إقدام الأول على طعن الثاني بسلاح أبيض، وأخطرت قوات الأمن التي انتقلت إلى موقع البلاغ، للتعرف على ملابساته وأسبابه.
ونجحت قوات الشرطة في ضبط المتهم، قبل محاولته الهرب من موقع الجريمة والانتقال إلى مدينة دمياط، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات في الحادث.
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