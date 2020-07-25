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الصين تسجل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- (د ب أ):
أعلنت السلطات الصحية، في الصين اليوم السبت، تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس المستجد (كوفيد-19) .

وأوضحت لجنة الصحة الوطنية أن من بين الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها حتى منتصف ليل الجمعة، هناك خمسة إصابات وافدة من الخارج.

ولم يتم تسجيل أي وفيات جديدة مرتبطة بالمرض لتستقر حصيلة الوفيات في الصين عند 4634 وفاة.​

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