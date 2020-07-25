4 ملايين مصاب بكورونا في الولايات المتحدة وحدها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب أكثر من 70 ألف شخص بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، أمس، الجمعة، لليوم الثاني على التوالي، بحسب ما أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" اليوم، السبت.

وأظهرت البيانات أنّ إجمالي الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى 4,1 مليون إصابة، بينها حوالي 73,800 إصابة سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية (مقابل 76,500 في اليوم السابق).

كما توفيّ أكثر من 1150 شخصًا في الولايات المتحدة جرّاء الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة (مقابل 1225 في اليوم السابق) لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء الفتّاك في هذا البلد إلى أكثر من 145 ألف وفاة.

والولايات المتّحدة هي، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضرّرًا من جائحة كورونا، سواء على صعيد الوفيات أو على صعيد الإصابات.

بالمقابل فإنّ أكثر من 1,26 مليون مصاب بالفيروس في الولايات المتحدة أُعلن شفاؤهم من الفيروس.

ومنذ نهاية حزيران/يونيو تواجه أقوى دولة في العالم تزايدًا متسارعًا في أعداد المصابين بالفيروس ولا سيّما في الولايات الواقعة في غرب البلاد وجنوبها.

وهو اليوم الحادي عشر على التوالي الذي تسجّل فيه الولايات المتّحدة حصيلة إصابات جديدة يومية تزيد عن 60 ألف إصابة، وقد بلغت هذه الحصيلة ذروتها الجمعة حين وصلت إلى 77,638 إصابة جديدة.

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وكانت البلاد بلغت عتبة الثلاثة ملايين إصابة في 8 تموز/يوليو.

وبعدما انخفضت حصيلة الوفيات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى ما دون 500 وفاة يوميا في نهاية حزيران/يونيو عادت الحصيلة في الأيام الثلاثة الأخيرة لتتخطى الألف وفاة يوميًا.

وتوقّعت نماذج وبائية محدّثة أن تزداد الحصيلة اليومية للوفيات المرتبطة بكورونا، في الولايات المتحدة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد 151 ألفًا بحلول 1 آب/أغسطس و157 ألفًا بحلول 8 آب/أغسطس.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس، أنّه قرّر بسبب تفشّي فيروس كورونا المستجدّ في جنوب الولايات المتّحدة إلغاء المؤتمر الوطني "الكبير" للحزب الجمهوري، والذي كان مقرّرًا عقده في مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا، الشهر المقبل، لتعيينه رسميًا مرشح الحزب لانتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض إنّ هذا ليس الوقت المناسب لعقد "مؤتمر وطني كبير ومكتظّ بالناس"، مضيفا أنّ "توقيت هذا الحدث ليس مناسبًا، ليس مناسبًا بالنظر إلى ما حدث مؤخّرًا"، في إشارة إلى طفرة الإصابات في الولاية الجنوبية.

وكان مقرّرًا عقد المؤتمر في جاكسونفيل من 24 ولغاية 27 آب/أغسطس، لكنّ فلوريدا سجّلت مؤخّرًا طفرة في الإصابات الجديدة بكورونا.