حالة الطقس: اشتداد موجة الحرّ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يطرأ، اليوم، السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة إلى حارة جدًا بشكل عام نهارًا في معظم المناطق، وتكون الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بحوالي درجتين، ولا تتراجع درجات الحرارة مع ساعات الليل، لتبقى مرتفعة نسبيًا في المناطق المنخفضة وتتجه للاعتدال في الجبال. تكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية، مع هبات نشطة أحيانًا.

كما يطرأ ارتفاع كبير على درجات الحرارة، غدًا، الأحد، وتكون الأجواء حارة جدًا بشكل عام نهارًا في معظم المناطق، وتكون الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بحوالي 5-7 درجات، ومع ساعات الليل تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبيًا في جميع المناطق ودرجات الحرارة عند نهاية العشرينيات، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، مع هبات نشطة أحيانًا.

وبعد غدٍ، الإثنين، تستمر الموجة الحارة بالتأثير على البلاد لليوم الثاني، وتكون الأجواء حارة جدًا بشكل عام نهارًا في معظم المناطق، وتكون الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بحوالي 5-6 درجات، ومع ساعات الليل تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبيًا في جميع المناطق مع درجات حرارة تتراوح من منتصف العشرينيات إلى نهايتها، كما تظهر بعض السحب في السماء خصوصًا في الطبقات العالية، وفرصة ضعيفة لهطول رذاذ مع أجواء كاتمة وضاغطة، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، مع هبات نشطة أحيانًا.