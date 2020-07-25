"مؤشر كورونا" في البرازيل.. ارتفاع الإصابات وشعبية بولسونارو

قالت وزارة الصحة في البرازيل، إن البلاد سجلت 1156 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية و55891 حالة إصابة جديدة بالفيروس.



وبذلك يرتفع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية إلى 85238 حالة بينما ارتفع عدد حالات الإصابة إلى مليونين و343366 حالة.

وعلى وقع ارتفاع معدل الإصابات والوفيات، قلل الزعيم اليميني، المصاب هو نفسه بالفيروس حاليا، من أهمية هذا الوباء حتى في أوج انتشاره في البرازيل، التي سجلت ثاني أعلى عدد من الإصابات والوفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

لكن الاستطلاعات التي نشرت هذا الأسبوع أشارت إلى أن الرئيس يتخطى الأزمة بشكل جيد نسبيا.

وتوقع أحدث استطلاع نشرته الجمعة مجلة "فيجا" أن يتقدم الزعيم اليميني بشكل مريح في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بنسبة تراوح بين 27,5 و30,7 بالمئة، بالاعتماد على من سيكون خصمه.

ووجد الاستطلاع أن بولسونارو سيفوز بسهولة في الجولة الثانية ضد أي خصم، حتى سيرجيو مورو وزير العدل السابق الذي يحظى بشعبية وتحول مؤخر إلى خصم للرئيس، أو الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

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وأظهر استطلاع ثان نشره موقع "بودر 360" الإخباري في الوقت نفسه أن نسبة قبول بولسونارو بلغت 43% مقابل 40% قبل أسبوعين.

وتراجع معدل عدم قبوله نقطة واحدة الى 46 بالمئة، وفق الاستطلاع.

ولفت "بودر 360" الى أن معدل قبول الرئيس كان 52% بين المستفيدين من إعانات الحكومة الشهرية الطارئة لمواجهة تبعات فيروس كورونا والتي تبلغ 600 ريال (115 دولارا)، وتهدف إلى مساعدة البرازيليين الفقراء الذين يعانون من إجراءات العزل.

وينتقد بولسونارو بشدة هذه الإجراءات، بحجة أن التراجع الاقتصادي أسوأ من الفيروس نفسه.

وسجلت البرازيل ما يقرب من 2,3 مليون إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 84 ألف حالة وفاة، وهذه الأعداد مستمرة بالارتفاع.

وقدر استطلاع آخر نشرته الإثنين مؤسسة "أكس بي انفيستيمنتوس" نسبة القبول ببولسونارو ب30%، مقابل 25% في مايو/ آيار الماضي.