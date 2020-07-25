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كوريا الجنوبية: إصابات كورونا الجديدة تتجاوز 110

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ارتفعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية اليوم السبت إلى أعلى مستوى لها منذ 3 أشهر، حيث وصلت الإصابات بين الوافدين من الخارج إلى رقم قياسي جديد.

كما واصلت الإصابات المحلية الارتفاع بأرقام من رقمين بسبب إصابات عنقودية في منطقة سول الحضرية.

وسجلت كوريا الجنوبية 113 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي عدد الحالات إلى 14092، وفقا للمراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ومن بين الحالات الجديدة كانت هناك 86 حالة وافدة.

وهذه هي المرة الأولى منذ أول أبريل التي تسجل فيها كوريا الجنوبية أكثر من 100 حالة إصابة في يوم واحد. وبلغ عدد الحالات اليومية ذروته في 29 فبراير، عندما تم تسجيل 909 حالات إصابة.

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