شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية: إصابات كورونا الجديدة تتجاوز 110 والان نبدء بالتفاصيل
كما واصلت الإصابات المحلية الارتفاع بأرقام من رقمين بسبب إصابات عنقودية في منطقة سول الحضرية.
وسجلت كوريا الجنوبية 113 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي عدد الحالات إلى 14092، وفقا للمراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ومن بين الحالات الجديدة كانت هناك 86 حالة وافدة.
وهذه هي المرة الأولى منذ أول أبريل التي تسجل فيها كوريا الجنوبية أكثر من 100 حالة إصابة في يوم واحد. وبلغ عدد الحالات اليومية ذروته في 29 فبراير، عندما تم تسجيل 909 حالات إصابة.
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