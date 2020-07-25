شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تسجل ارتفاعا في عدد الوفيات بكورونا لليوم الرابع على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الولايات المتحدة أكثر من ألف وفاة بفيروس كورونا امس الجمعة لليوم الرابع على التوالي وفقا لإحصاء رويترز. وأوضح الإحصاء أن 19 ولاية أمريكية حطمت أرقامها القياسية للزيادات اليومية في عدد الوفيات حتى الآن خلال يوليو. وسجلت فلوريدا زيادة قياسية بلغت 173 وفاة يوم الخميس كما أحصت كاليفورنيا 159 وفاة يوم الأربعاء. وزادت الوفيات الأمريكية بالفيروس 1096 حالة يوم الجمعة إلى 145 ألفا و429 حالة وذلك مقابل 1140 يوم الخميس و1135 يوم الأربعاء و1141 الثلاثاء. وزاد عدد الإصابات في الولايات المتحدة 68800 حالة على الأقل يوم الجمعة ليبلغ أكثر من أربعة ملايين في المجمل.

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