"تحرش" بخادمة.. نائب بحزب أردوغان يثير سخرية بصورة من آيا صوفيا

سخر رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية، الحاكم في تركيا، ومقرب من الرئيس رجب طيب أردوغان تحوم حوله تهم "تحرش" بعد نشره صورة له على حسابه الشخصي من داخل "آيا صوفيا" وهو يؤدي صلاة أول جمعة به بعد تغيير وضعيته من متحف إلى مسجد.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة، يأتي مسار التهكم والسخرية على نائب العدالة والتنمية عن مدينة إسطنبول، شرين أونال، بعد العثور على خادمة أوزبكية متوفية بمنزله العام الماضي، قال مقربون منها إنها كان يتحرش بها ويقوم بمضايقتها.

الصورة التي نشرها أونال، اعتبرها رواد التواصل الاجتماعي، صورة مصغرة من استخدام الحزب الحاكم الدين من أجل اللعب على وتر العاطفة لدى المواطنين، بينما هو في الحقيقة يعيش حياة بعيدة كل البعد عن الدين.

وبمجرد أن نشر النائب أونال الصورة انهالت عليه التعليقات التي تسأله عن حال الخادمة نادرة كاديروفا، متوفية داخل منزله، وزعم فيما بعد أنها أقدمت على الانتحار.

وتعود الواقعة إلى سبتمبر/أيلول من العام الماضي، حينما عثر على كاديروفا متوفية في منزل القيادي البارز بحزب أردوغان، وانتهت التحقيقات إلى حفظ القضية على أنها انتحار، دون أن توجه اتهاما لأصحاب المنزل الذي عملت به الخادمة ذات الـ 23 عاما.

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وحينها فجرت ليلى نيازوفا الصديقة المقربة من كاديروفا، مفاجئة أثارت الشكوك في رواية النائب أونال، حيث ذكرت أن الأخير كان دائم التحرش بها ومضايقتها في منزله.

وتأتي تصريحات ليلى لتؤكد اتهامات شقيق نادرة كاديروفا للبرلماني شيرين أونال بالتحرش بأخته.

يذكر أن شرين أونال من الشخصيات السياسة البارزة في تركيا، وهو لواء سابق بالجيش، وقالت تقارير أنه من بين من أداروا أحداث ليلة انقلاب عام 2016، بل وأنه أبلغ الرئيس رجب أردوغان قبلها بأن هناك انقلابا سيقع.

وفي مارس/آذار الماضي كشف تقرير للمعارضة التركية، عن أن 15 ألف و557 سيدة قتلت خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية التي امتدت لـ18 عامًا امتدت من 2002 وحتى العام 2020.

جاء ذلك بحسب تقرير أعده سزغين طانري قولو، النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس/آذار من كل عام.