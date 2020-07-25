«سوريا تحت القصف».. إسرائيل تشن غارات على أهداف سورية وتكشف تفاصيل الهجوم

شنت إسرائيل غارات على أهداف تابعة للجيش السوري في الجنوب السوري مساء أمس الجمعة، وذلك رداً على إطلاق نار من سوريا في وقت سابق من اليوم نفسه.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن مروحيات حربية أغارت على أهداف تابعة للجيش السوري في جنوب سوريا، وذلك ردًا على إطلاق النار باتجاه هضبة الجولان في وقت سابق اليوم".

وأضاف: "خلال الغارات تم استهداف عدة أهداف تتضمن مواقع رصد ووسائل تجميع استخبارات تقع في المواقع السورية".

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من جانبها، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري قوله إنه "في تمام الساعة الحادية عشرة قبيل منتصف الليل، استهدفت الحوامات الإسرائيلية المعادية بصواريخ م/د (مضادة للدروع) 3 نقاط على الحد الأمامي على اتجاه القنيطرة مما أدى إلى إصابة عنصرين بجروح طفيفة وبعض الحرائق في الأحراج".

وصباح أمس الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي إن انفجارات دوت عند الجانب السوري من السياج الحدودي في الجولان المحتل أدت إلى تضرر سيارات ومبنى مدني في الجانب الإسرائيلي.

وأضاف الجيش أنه فتح تحقيقاً في الحادث، وأنه لم يتضح على الفور ما إذا كانت هناك محاولة لهجوم على مواقع إسرائيلية من داخل سوريا.