شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان البرلمان": مدن الجيل الرابع تمثل إضافة قوية لقطاع السياحة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مدن الجيل الرابع التى يتم تنفيذها على أرض الواقع خلال السنوات الأخيرة ستكون بمثابة إضافة قوية لقطاع السياحة فى مصر، خاصة وأنه يتم تنفيذ هذه المدن بمواصفات عالمية، مما يجعلها ستكون مقصدا للسياحة العالمية والمحلية، بالإضافة إلى كونها تمثل طفرة فى قطاع العقارات وتصدير العقارات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مدن الجيل الرابع تتضمن 14 مدينة جديدة مرحلة أولى و19 مدينة أخرى، أبرزها العاصمة الإدارية والعليمن الجديدة والمنصورة الجديدة، وبهذه المدن تكون مصر استطاعت دخول عصر المدن الذكية من خلال مدن الجيل الرابع، مشيدا بسير العمل فى هذه المدن على قدم وساق خلال الفترة الأخيرة على الرغم من كافة التحديات التى فى مقدمتها جائحة كورونا وعلى الرغم من ذلك الأعمال تسير على قدم وساق وهناك التزام تام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

ولفت رئيس اللجنة، إلى أن هذه المدن سيكون لها دور كبير فى التنمية والتعمير وزيادة الاستثمارات فى المنطقة، ووفقا للخريطة التى يتم تنفيذ المدن بها يتضح أن الموقع يمثل عامل أساسى فى اختيار مكان كل مدينة جديدة، وهذا يؤكد أن هناك دراسة جيدة من أجل استغلال الموارد فى كل منطقة والموقع الجغرافى، وكل هذا سيكون له مردود على قطاع السياحة خلال الفترة المقبلة.