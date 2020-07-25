لليوم الثاني علي التوالي ...الوادي الجديد صفر إصابات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الجمعة، عن عدم رصد أي إصابات جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني علي التوالي بجميع مراكز المحافظة الإدارية الخمسة.

أكد الزملوط، في بيان صحفي، انتهاء مدة العزل المنزلي لـ 112 مواطنًا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي، وتعافي٧ حالات من المصابين وخروجهم من أقسام العزل بمستشفيات الفرافرة المركزي والداخلة العام، تسجيل حالة وفاة بمركز الداخلة (61 عاما).

وحذر المحافظ، في بيان صحفي نشرته الصفحة الرسمية لمحافظة الوادي الجديد، من إقامة أي تجمعات بحفلات الزفاف والعزاء، حيث يتعرض المخالفين للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، ويمكن الإبلاغ عن المخالفين من خلال تخصيص الأرقام التالية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لتلقي بلاغات المواطنين (٠٩٢٢٩٢٦١٨٣ / ٠١٠١٤٨١٤٨٢٥)، نناشد المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة (السكر -الضغط -الأورام -الفشل الكلوي -أمراض القلب) سرعة التوجه للمستشفى في حال ظهور أي من الأعراض.