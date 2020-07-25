اليوم.. بدء امتحانات الشهادات الفنية بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أنهى قطاع تعليم الوادي الجديد استعداداته لإطلاق امتحانات الدبلومات الفنية على مستوى مدارس التعليم الفني الثانوية نظام الثلاث سنوات وسط إجراءات احترازية مشددة ضد انتشار فيروس كورونا، حيث سيجري بدء الامتحانات اليوم السبت ٢٥ يوليو ٢٠٢٠ وتستمر حتى ١٣ من أغسطس المقبل.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم في الوادي الجديد صلاح مرغني، في بيان صحفي، إن المحافظة تضم نحو ١٩٨٠ طالب وطالبة بالدبلومات الفنية منها ٢٧٠ طالبًا وطالبة بالتعليم التجاري، ٨١٨ طالب وطالبة بالتعليم الزراعي، ٨٩٢ طالب وطالبة بالتعليم الصناعي موزعين على ١٣ لجنة بالمدارس الثانوية الفنية.

وأشار مرغني إلى، تجهيز جميع اللجان بالمحافظة وتطهيرها مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات بالمديرية وعلى تواصل دائم مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات لمتابعة سير الامتحانات.

وفى نفس السياق شدد مرغني على توفير كافة سبل الراحة باستراحات الملاحظين والمراقبين الوافدين من خارج المحافظة بامتحانات الدبلومات الفنية، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.