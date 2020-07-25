بالفيديو.. أعداد غفيرة في جنازة غرقى شاطئ النخيل بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - شيع الآلاف من أبناء الإسكندرية غرقي شاطئ النخيل، في مشهد مهيب، وأدوا صلاة الجنازة.
وكانت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أكدت أن عدداً من المواطنين تسللوا إلى البحر بشاطئ النخيل بالمخالفة لقرار منع ارتياد الشواطئ، هربًا من ملاحقات الأجهزة التنفيذية التي تقوم بعملية الإخلاء على مدار اليوم، ما أدى لغرق بعضهم.
ووفقًا لتحقيقات النيابة العامة، بلغ إجمالي عدد الغرقى بشاطئ النخيل- بحسب البلاغات الرسمية – 12 غريقًا، جرى استخراج 8 منهم، ومازال البحث جاريًا عن 4 آخرين.
وتضمنت قرارات النيابة التصريح بدفن 8 غرقى وتسليم الجثامين لذويهم، واستعجال الأجهزة المعنية في البحث عن الغرقى الأربعة المفقودين.
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