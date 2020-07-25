«انقلاب».. عضو لجنة تفاوض سد النهضة: «إثيوبيا تسعى لدفع مصر للانسحاب من المفاوضات».. ويرد على سؤال: «متي يتأثر السد العالي؟»

علّق عضو لجنة التفاوض عن سد النهضة، الدكتور علاء الظواهري، على تصريحات الخارجية الإثيوبية بشأن الرغبة في الوصول لاتفاق غير ملزم حول سد النهضة، حيث قال: "مش لاقي تفسير لحالة الانقلاب الشديدة بعد اتفاق قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة".

وقال الظواهري، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر" أمس الجمعة، إن تصريحات الخارجية الإثيوبية "غريبة ومستفزة"، متسائلًا: "هل يرغبون في دفع مصر للانسحاب من المفاوضات؟".

وأضاف الظواهري أنه كلما تم تشكيل اتفاق بشأن سد النهضة، سعى الجانب الإثيوبي إلى هدمه في آخر لحظة.

وأشار إلى أن فريق التفاوض المصري كان ينتظر مخاطبة الاتحاد الإفريقي بشأن استئناف المفاوضات في أطر جديدة، معقبًا: "الجانب الإثيوبي بيهد الأسس اللي كنا هنبدأ بها المفاوضات".

وعن تصريح وزير الخارجية الإثيوبي "النيل لنا"، قال الظواهري: "هذا كلام لا يخرج من سياسي"، مشيراً إلى أن الجانب الإثيوبي دائما ما يعطي وعوداً وهمية في مفاوضات سد النهضة.

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وأضاف الظواهري أن السد العالي ممتلئ بالمياه ومصر ستستقبل المياه متأخرة عن كل عام لمدة 3 أسابيع، لافتًا إلى أن الفريق الفني لمصر كان في انتظار دعوة من الاتحاد الإفريقي خلال أيام من أجل التوصل الي اتفاق نهائي ملزم للدول الثلاث.

وأكد عضو لجنة التفاوض عن سد النهضة أنه لا يزال أمام إثيوبيا على الأقل 6 أشهر من أجل توليد الكهرباء وذلك من خلال توربينين، مشيرًا إلى أن إثيوبيا قامت بغلق إحدي البوابات أمام المياه وهو ما أدي إلي انخفاض منسوب المياه في السودان بشكل ملحوظ، مضيفاً: "يجب أن يكون هناك اتفاق حول معدلات حجز المياه لعدم وجود مشكلة لمصر والسودان".

وتابع: "الملء الأولي لسد النهضة الذى أعلنته إثيوبيا ليس له تأثير على الوضع المائى فى مصر"، موضحاً أن "المرحلة الأولى بما يقارب 5 مليارات متر مكعب سيظهر تأثيرها في مصر ما بين 18 إلي 21 يومًا".

وشدد الظواهري على ضرورة أن "يكون هناك اتفاق دون تصرف منفرد من اثيوبيا يؤدي إلي تهديد السلم والأمن الدوليين."

يشار إلى أن وزارة الخارجية الإثيوبية أعلنت، أمس الجمعة، أنها "ترغب في اتفاق غير ملزم حول سد النهضة"، مضيفة أنها "لا تريد اتفاقًا يكبلها ويقيد حركتها".