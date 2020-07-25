شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رؤساء 13 لجنة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى تشكيله الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، الأربعاء الماضى، من تشكيل اللجان النوعية للمجلس والاستقرار على تكليف الدكتور عصام فرج لتيسير أعمال الأمين العام لحين اختيار الأمين العام الجديد للمجلس.

وجاء اختيار رؤساء لجان المجلس كالاتى؛ لجنة ترخيص القنوات وإعادة البث صالح الصالحى وكيل المجلس، ولجنة تراخيص المواقع حسام عبد المولى صقر، عضو مجلس، ولجنة إخطارات الصحف خالد ميرى رئيس تحرير الأخبار، لجنة الشكاوى صالح الصالحى، وكيل المجلس، ولجنة ضبط الأداء الرياضى أسامة أبو زيد، ولجنة تراخيص بحوث الرأى والمشاهدة حسام عبد المولى صقر، عضو المجلس، ولجنة الدراما عزة مصطفى، عضو المجلس، ولجنة التظلمات الإعلامى محمد مصطفى شردى، ولجنة الملكية الفكرية الدكتور أمير نبيل عضو المجلس، ولجنة التدريب الدكتورة منى الحديد عضو المجلس، ولجنة الصحف الأجنبية وطباعتها نشأت الديهى، عضو المجلس، ولجنة تقارير الحالة الاعلامية رانيا هاشم، عضو المجلس، ولجنة الموارد البشرية المستشار محمد عبد السميع، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس.