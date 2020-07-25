سجلت مدينة طنجة مساء يوم الجمعة، 152 إصابة بفيروس كورونا في رقم قياسي.
وحسب مصدر مطلع، فإنه تم تسجيل بؤر جديدة بمصانع للكابلاج وللأجبان وبشركة لأجزاء الطيارات، وذلك بكل من المنطقة الحرة أكزناية وملوسة وأمغوغة،
وسجل سوق الخصرة والفواكه إصابة في أحد العاملين فيه، فيما سجلت محطة البراق إصابة واحدة، وتوزعت الإصابات المتبقية على مصانع كبرى في المدينة.
وأضاف ذات المصدر، أن الإصابات توزعت على منطقة مرس الخير، والتي سجلت العشرات من الإصابات، تليها منطقة بوخالف ثم منطقة أمغوغة.
كانت هذه تفاصيل خبر بؤر المصانع تخلف ضحايا جدد.. 152 إصابة جديدة بكورونا في طنجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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