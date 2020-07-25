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محادثات أمريكية روسية حول تسليح الفضاء

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قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة وروسيا ستعقدان محادثات حول الأمن في الفضاء الأسبوع المقبل في فيينا، وذلك في أعقاب اتهامات أمريكية وبريطانية بأن موسكو اختبرت مؤخرا أسلحة مضادة للأقمار الصناعية.

وقال كريستوفر فورد، مساعد وزيرة الخارجية الأمريكي لشؤون الأمن الدولي وعدم الانتشار، إنه يأمل في أن يتمكن الجانبان من الاتفاق على "معايير" للإجراءات التي تقوم بها الدول في الفضاء الخارجي.

ومن المقرر أن تستمر المحادثات عدة أيام وستضم خبراء من الجانبين.

ووصف فورد أنشطة روسيا في الفضاء بأنها "غريبة وخطيرة".

وتأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد فقط من إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا أن روسيا أطلقت "سلاحا فضائيا مضادا للأقمار الصناعية" خلال اختبار قمر صناعي الأسبوع الماضي.

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