شكرا لقرائتكم خبر عن محادثات أمريكية روسية حول تسليح الفضاء والان نبدء بالتفاصيل
وقال كريستوفر فورد، مساعد وزيرة الخارجية الأمريكي لشؤون الأمن الدولي وعدم الانتشار، إنه يأمل في أن يتمكن الجانبان من الاتفاق على "معايير" للإجراءات التي تقوم بها الدول في الفضاء الخارجي.
ومن المقرر أن تستمر المحادثات عدة أيام وستضم خبراء من الجانبين.
ووصف فورد أنشطة روسيا في الفضاء بأنها "غريبة وخطيرة".
وتأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد فقط من إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا أن روسيا أطلقت "سلاحا فضائيا مضادا للأقمار الصناعية" خلال اختبار قمر صناعي الأسبوع الماضي.
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