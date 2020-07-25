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موريتانيا.. 49 إصابة جديدة بكورونا 

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سجلت موريتانيا 49 إصابة جديدة بفيروس المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 6116 حالة مؤكدة.

وأشار مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف، أمس، إلى أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 448 تحليلاً مخبريًا، لافتًا إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 4206 متعاف إثر تسجيل 120 حالة شفاء.

وأفاد أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بهذا الوباء، ليستقر عدد المتوفين عند 156 شخصاً.

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