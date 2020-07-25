شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا.. 49 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأشار مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف، أمس، إلى أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 448 تحليلاً مخبريًا، لافتًا إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 4206 متعاف إثر تسجيل 120 حالة شفاء.
وأفاد أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بهذا الوباء، ليستقر عدد المتوفين عند 156 شخصاً.
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