شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تكشف تفاصيل اعتراض طائرة إيرانية بأجواء سوريا والان نبدء بالتفاصيل

كشفت القيادة المركزية الأمريكية، ليل الجمعة، تفاصيل ما حدث لطائرة الركاب الإيرانية التابعة لشركة طيران «ماهان» في الأجواء السورية، بعد حديث عن اعتراض مقاتلتين لها.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية على حسابها الرسمي في «تويتر»: قمنا بمهمة جوية روتينية على مسافة 1000 متر من طائرة إيرانية، والمهمة الجوية تمت أثناء تحليق الطائرة فوق قاعدة التنف العسكرية.

وأضافت: أجرينا المهمة للتأكد من سلامة جنود التحالف في القاعدة، مؤكدة أن المهمة الروتينية تمت على مسافة آمنة ووفق المعايير الدولية.

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وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، العقيد بل أوربان: تم إجراء التدقيق البصري لضمان السلامة لعناصر التحالف الدولي في معسكر التنف.

وأضاف: بمجرد أن حدد طيار المقاتلة إف-15 أنها طائرة ركاب لماهان آير فتحت المقاتلة الأمريكية مسافة آمنة إلى الطائرة، وتم إجراء التقاطع، وتتهم الولايات المتحدة منذ فترة طويلة شركة «ماهان آير» بنقل أسلحة لمقاتلين مرتبطين بإيران في سوريا وأماكن أخرى.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة «ماهان آير» عام 2011، وقالت إنها قدّمت الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم للحرس الثوري الإيراني، الأمر الذي زاد من التوتر بين البلدين.