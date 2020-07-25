شكرا لقرائتكم خبر عن أحوازيون يحتجون على اعتقال قياداتهم في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أكد أحوازيون يعيشون في المنفى، أن بعض أجهزة المخابرات الغربية نفذت اعتقالات لناشطين بارزين في صفوف الحركة الأحوازية، بطلب من سلطات النظام الإيراني، وينفذ عدد كبير من الناشطين الأحوازيين في ألمانيا احتجاجات وإضرابا من أجل إطلاق سراح المعتقلين في الدنمارك وهولندا.

وكانت السلطات الدنماركية والهولندية اعتقلت عددا من القادة الأحوازيين في مطلع فبراير من هذا العام، ونتيجة لاستمرار اعتقالهم أعلن عدد من الأحوازيين من أمام السفارة الدنماركية في برلين استنكارهم للاعتقالات التي وصفوها بالتعسفية، وأعلنوا إضرابا عن الطعام منذ يوم الإثنين الماضي.

واعتبر الأحوازيون أن الاعتقالات جاءت نتيجة ضغط من قبل النظام الإيراني؛ لتصفية القضية الأحوازية عبر صفقات مشبوهة، بهدف القضاء على المقاومة الأحوازية ما دفع الأجهزة الأمنية في الدنمارك لاعتقال رئيس حركة النضال العربي لتحرير الأحواز حبيب جبر وشقيقه ناصر، ويعقوب حرة في الدنمارك، كما اعتقل الإعلامي الأحوازي عيسى الفاخر في هولندا.

وأوضح المحتجون في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن هناك استعدادات للعمل بشكل جماعي مع جميع الأحوازيين؛ من أجل مواجهة نظام إيران وأذرعه الخفية في كل مكان، وشددوا على أن احتجاجاتهم والتي أسموها بـ «الأمعاء الخاوية»، هي رسالة إلى النظام الإيراني وشركائه؛ كي يعلموا أن نضال الشعب الأحوازي مستمر ولن ينقطع، فكما يواجه أخوتهم هذا النظام في الداخل، فإنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام مؤامراته في الخارج.