حث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي عددا من الموضوعات التى تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية" شهد الاتصال أيضاً تبادل وجهات النظر بالنسبة لعدد من الملفات الإقليمية، كالقضية الليبية وعملية السلام".

وأكد السيسي خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من زيلينسكي تقدير مصر للتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، لا سيما في القطاعات الاقتصادية والتجارية والسياحية، وفق بيان صادر عن

الرئاسة المصرية.

وثمن الرئيس الأوكراني من جانبه "الجهود المصرية ذات الصلة للتوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.

وأشاد الرئيس الأوكراني بالروابط الوثيقة بين البلدين، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع مصر، لما تمثله من ركيزة محورية لاستقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

وأعرب زيلينسكي عن تطلعه لمواصلة التنسيق والتشاور مع مصر لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين بما يساهم في تحقيق مصالحهما.

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كانت هذه تفاصيل خبر الرئيسان المصرى والأوكراني يبحثان هاتفيا الملفات الإقليمية ومنها القضية الليبية وعملية السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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