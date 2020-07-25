قوات الأمن العراقية تحرر ألمانية خطفت قبل أيام ببغداد

حررت قوات الأمن العراقية، ألمانية خُطفت مساء الإثنين الماضي خارج مكتبها في وسط العاصمة بغداد، وفق ما أعلن مسؤولون في ألمانيا والعراق، من دون تحديد هوية الخاطفين.



وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول إن "القوات الأمنية تحرّر الناشطة هيلا ميفيس"، من دون إضافة أي تفاصيل.

وكانت ميفيس التي تدير برامج فنّية في مركز "بيت تركيب" الذي ينظم نشاطات فنّية، غادرت مكتبها الإثنين "على متن دراجتها الهوائية عندما شوهِدت سيّارتان، إحداهما شاحنة بيضاء صغيرة تشبه تلك التي تستخدمها القوات الأمنية، تقومان بخطفها" في حيّ الكرادة في وسط بغداد، وفق ما أفاد مصدر أمني.

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والخميس الماضي، أكد مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي، أن رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أعطى أوامر للقوات الأمنية بالعمل على إطلاق سراح الناشطة الألمانية المختطفة هيلا ميفيس.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الأعرجي قوله إن" اختطاف الناشطة الألمانية هيلا عمل مدان ويشكل إساءة لسمعة العراق".

وأضاف: "رئيس الوزراء وجه الأجهزة الأمنية كافة للعمل على إطلاق سراحها واعتقال الخاطفين وتقديمهم للعدالة".