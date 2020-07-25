"تويتر" يحتفي بسلامة الملك سلمان وقادة العالم يباركون شفاءه

واصل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تلقي الاتصالات الهاتفية من قادة ومسؤولين حول العالم للاطمئنان على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد نجاح العملية الجراحية التي أجراها.



يأتي هذا فيما فاضت مواقع التواصل الاجتماعي بالدعوات الصادقة والتمنيات بالشفاء العاجل والقريب للملك سلمان.

وسادت فرحة عارمة موقع "تويتر" بالإعلان عن نجاح العملية الجراحية، وسط دعوات من المغردين حول العالم أن يتم الله شفاء الملك سلمان.

وأطلق المغردون عدة هاشتاق، للتعبير عن حبهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين، من بينها #سلامتك_يا_سيدي_فرحتنا، و#خطاك_السو_يا_ابوفهد، #الحمدلله_على_سلامتك_يابوفهد، و #سلامه_حبيب_الشعب_سلمان

#سلامتك_يابوفهد، و#خادم_الحرمين_الشريفين_الملك_سلمان؛ وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن، الخميس، أن الملك سلمان أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة، وقد تكللت هذه العملية بالنجاح.

قادة العالم يباركون شفاءه

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع تلقى اتصالاً هاتفيا، من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين للاطمئنان على صحة خادم الحرمين الشريفين .

وقد طمأن ولي العهد السعودي، ملك البحرين على صحة خادم الحرمين الشريفين، معرباً عن تقديره على مشاعره الأخوية الصادقة.

كما تلقى الأمير محمد بن سلمان اتصالات مماثلة من كل من نائب الأمير وولي العهد بدولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ومحمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب بالعراق والفريق أول قمر جاويد باجوا قائد الجيش الباكستاني.

وكان ولي العهد السعودي قد تلقى اتصالا هاتفيا الخميس من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، متمنياً له الشفاء العاجل.

كما قدم الوزراء والأمراء والمسؤولين والمواطنين في السعودية أسمى آيات التهنئة وصادق الدعوات لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له.

فيضان حب

وفاضت مواقع التواصل الاجتماعي بالدعوات والتمنيات بالشفاء، حيث نشر رافد الحارثي الملحق الإعلامي بسفارة الإمارات بالرياض نشر صورة للمواطن الإماراتي عبدالعزيز الجنيبي وبين إنه سمي مولوده «سلمان» بعد سماع خبر تعافي الملك سلمان .

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الداعية السعودي الشيخ عائض القرني ابتهل إلى الله بالدعاء بأن يتم شفاء الملك سلمان، وغرد قائلا :" اللهم شاف وعاف قائدنا ووالدنا #خادم_الحرمين_الشريفين، وألبسه لباس الصحة، واجمع له بين الأجر والعافية".





سامي الجابر لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق غرد بدوره معبرا عن الفرحة بنجاح العملية الجراحية، قائلا :"اللهم لك الحمد والشكر على نجاح العملية الجراحية لسيدي خادم الحرمين الشريفين ونسأل العلي القدير ان يمنّ عليه بموفور الصحة ويمد بعمره."

المغرد السعودي المعروف منذر آل الشيخ مبارك علق مغردا: "خطاك السوء يانور نجد والبلاد خطاك السوء يا حبيبنا نسأل الله أن يقر أعيننا بشفاك التام اللهم آمين.. اللهم رب الناس اذهب الباس اشفه أنت الشافي."

بدوره نشر الفنان السعودي فايز المالكي صورة الملك سلمان، وغرد داعيا "الله يديمك ويحفظك"

أما المغرد محمد القنيص الخالدي، فعبر عت حبه وتقديره لللمك سلمان، حيث قال :"الحمدلله على سلامتك يا بو فهد يا ولي أمرنا الله يحفظك ويديمك ذخر للعرب والمسلمين ياقائد الأمة وعزها لا بأس طهوراً ان شاء الله قلوبنا معك يا ذخرنا يا سندنا".









كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أجرى الخميس، عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

والإثنين، أعلن الديوان الملكي السعودي، دخول الملك سلمان مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.

وترأس خادم الحرمين الشريفين، الثلاثاء الماضي، جلسة مجلس الوزراء السعودي من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.