شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. خريطة مرشحى الأحزاب بمجلس الشيوخ على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ غدًا الأحد، الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ، وتستمر لمدة 14 يوما، على أن تبدأ فترة الصمت الانتخابى يوم السبت الموافق 8 أغسطس المقبل، فى الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلى لكل دولة، استعدادا لبدء الانتخابات فى الخارج يومى 9 و10 من نفس الشهر، ويومى 11،12 من نفس الشهر فى الداخل.

وفيما يلى نستعرض خريطة الأحزاب الأعلى مشاركة فى الانتخابات على مستوى الجمهورية، والمحافظات التى تشهد أكبر أعداد للمرشحين.

أعلى 5 محافظات فى أعداد المرشحين من الأحزاب، القاهرة بها 33 مرشحا تليها الإسكندرية بـ22 مرشحا ثم الجيزة بها 21 مرشحا، والشرقية 20 مرشحا، والقليوبية 18 مرشحا، وفيما يخص أقل 5 محافظات على مستوى الجمهورية فى أعداد المرشحين، جاءت محافظات "الوادى الجديد مرشح واحد، محافظة مرسى مطروح مرشحين، جنوب سيناء مرشحين، شمال سيناء ثلاثة مرشحين، والإسماعيلية ثلاثة مرشحين".

أعلى 5 أحزاب فى أعداد المرشحين، حزب مستقبل وطن له 95 مرشحا، حماة الوطن 51 مرشحا، الوفد 23 مرشحا، المؤتمر 17 مرشحا، النور 14 مرشحا.

أما أقل 5 أحزاب فى أعداد المرشحين بانتخابات مجلس الشيوخ "التجمع، الريادة، الاتحاد، حقوق الإنسان والمواطنة، والأحرار الدستوريين" بمرشح واحد.

وينافس حزب مستقبل وطن فى 26 محافظة، وحزب حماة الوطن فى 17 محافظة، والوفد له مرشحين فى 13 محافظة، وحزب المؤتمر يشارك فى انتخابات مجلس الشيوخ بـ12 محافظة، وحزب الحركة الوطنية يتنافس فى 9 محافظات.

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أقل 6 أحزاب فى الترشح بالمحافظات، التجمع، الريادة، الاتحاد، حقوق الإنسان والمواطنة، الأحرار الدستوريين، صوت الشعب، كل من هؤلاء الأحزاب ينافس فى محافظة وحيدة.























