تنسيقية شباب الأحزاب تطلق استمارة للتطوع فى حملات مرشحيها لانتخابات الشيوخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين استمارة التطوع فى حملات مرشحيها في القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، وذلك إيماناً بأن الحياة السياسية قائمة على المشاركة والتواصل بين كافة الدوائر بداية من المواطن إلى صناع القرار. وتضمن الاستمارة تسجيل البيانات بالإضافة إلى اختيار حملة المرشح وفقا لمحل إقامة المتطوع وبياناته. - حملة محمد عزمى مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا - حملة محمود القط مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا Advertisements - حملة محمد السباعي مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع شرق الدلتا - حملة محمد عمارة مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع وسط وشمال وجنوب الصعيد - حملة عمرو عزت مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع وسط و شمال وجنوب الصعيد .

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