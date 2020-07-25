شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة الدمغة ورسوم التسجيل فى القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمن قانون تنمية المشروعات الذى صدق عليه الرئيس مؤخرا حوافز ضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرومنها ما جاء فى المادة 27 منه والتى تضمنت إعفاء المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجاريُ. وجاء نص المادة "27" كما يلى: وجاء نص المادة "27" كما يلى: Advertisements تعفى المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب ‏لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة ‏الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت ‏وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من ‏الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة ‏خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى.‏ كما تُعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى ‏اللازمة لإقامة تلك المشروعات.‏

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