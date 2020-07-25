البيت الأبيض يرشح أحد مستشاري ترامب لرئاسة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

قال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الجمعة، إن البيت الأبيض سيرشح كريس ليدل، أحد كبار مستشاري الرئيس دونالد ترامب، ليصبح الرئيس الجديد لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

يذكر أن ليدل الذي ولد في نيوزيلندا يشغل حاليا منصب نائب رئيس هيئة العاملين فى البيت الأبيض وكان سابقا من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركتي مايكروسوفت وجنرال موتورز.

وأشاد مسؤولو البيت الأبيض بخبرته الدولية وبفترة عمله في القطاع الخاص في محاولة للدفع به ليتولى المنصب من أنجل جوريا، الذي قال مؤخراً إنه لن يسعى لولاية أخرى على رأس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

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