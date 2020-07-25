صور.. تعميم مشروع "الهوية البصرية" في مدينة شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

شرعت الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، في تعميم الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ بجميع شوارع المدينة.

وقال اللواء محمود السولية، رئيس المدينة، إن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وجه بالاستعداد لتنفيذ تطبيقات مشروع الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ.

وأشار رئيس المدينة، إلى أن محافظة جنوب سيناء والجامعة الألمانية بالقاهرة، وقعا اتفاقية تعاون ثنائي مشترك، لدعم وتطوير مدينة شرم الشيخ جماليًا وتخطيطيًا.

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وأوضح أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، تسلم حق استخدام حقوق الملكية الفكرية للهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ "شعار المدينة"، لتعميمه على كافة الهيئات والمؤسسات والمشروعات المحلية والقومية، والهدايا التذكارية والمطار.

وأضاف "السولية" أن شعار المدينة صمم عن طريق مزج كلمة شرم الشيخ باللغة العربية والإنجليزية، كما يعبر الجزء العلوي من كلمة شرم عن أمواج البحر، والجزء السفلي يعبر عن أعماق البحر، بينما الثلاث نقاط في حرف الشين تعبر عن جبال المدينة.

وتابع: الجامعة راعت في تصميمها للشعار أن يظهرها كمدينة عالمية، مدينة سلام و أمل، مدينة ترحب بالثقافات المختلفة من جميع أنحاء العالم، مدينة غنية بالموارد الطبيعية والأنشطة الترفيهية.